Inter-Milan NESSUNA COREOGRAFIA dei tifosi nerazzurri? Il comunicato dei tifosi

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 settembre 2024), il messaggio della tifoseria nerazzurra in vista del derby di domani per la coreografie: pronte migliaia di bandierine Mancano poco più di 24 ore ad, l’attesissimo derby di inizio stagione per il quale la Curva Nord ha deciso un po’ a sorpresa che non ha preparato alcuna. Questo l’annuncio dei supporterssui proprio canali