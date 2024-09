Infortunio Malinovskyi scena da brividi | la caviglia fa crack panico in campo | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2024) Genoa in ansia per il bruttooccorso a Ruslannel secondo tempo della sfida contro il Venezia, gara valida per la 5ª Giornata di Serie A. Il centrocampista ucraino è stato costretto al cambio per un grave problema alla. Nel tentativo di effettuare un recupero in scivolata, ladiè rimasta sotto il peso del suo corpo effettuando una torsione innaturale che ha portato all’. Il calciatore è apparso subito molto dolorante e anche gli stessi avversari insi sono subito accorti della gravità della situazione sollecitando l’intervento dei medici. Ho percepito il dolore didal divano di casa mia,bruttissimo pic.twitter.com/TEA5SJ5kr0 — PieK (@pietrocnf) September 21, 2024 L'articoloda: lafainCalcioWeb.