Infortuni sul lavoro arriva patente a crediti | lunedì la circolare

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 21 settembre 2024) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo. Cgia: "Per fermare morti aumentare controlli" Al via dal 1 ottobre la(o a punti) per la sicurezza sul. E' infatti stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 20 settembre 2024, il decreto attuativo recante il "Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della