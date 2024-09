Incidente sulla statale 693 quattro morti e un ferito grave | chi sono le vittime

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 settembre 2024) SAN NICANDRO GARGANICO – Un gravissimostradale si è verificato venerdì 20 settembre693, nel tratto a scorrimento veloce che attraversa il Gargano, all’altezza di San Nicandro Garganico. Nel sinistro, che ha coinvolto due autovetture,persone hanno perso la vita, mentre un’altra è rimastamente ferita.Leggi anche: Spaventosoin autostrada: “Tutto bloccato”Leggi anche: Auto si schianta contro un muro: morto un ragazzo di 23 anni Secondo le prime ricostruzioni, le due vetture si sarebbero scontrate frontalmente per cause ancora da accertare. La persona ferita, in condizioni critiche, è stata trasportata d’urgenza in ospedale grazie all’intervento dell’elisoccorso.