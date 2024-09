Incidente sul lavoro ad Argegno precipita in un dirupo | morto operaio 47enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024)(Como), 21 settembre 2024 – Un’altra tragedia sul. Questa mattina, vero le 11, ad, nel Comasco, unitaliano di 47 anni è stato ritrovato senza vita in un, dopo essereto mentre stava lavorando per un’impresa di betonaggio sulla strada provinciale, nella zona della salita Andrea Brenta. Da una prima ricostruzione, l’uomo era insieme ad alcuni colleghi che, all’improvviso, non lo hanno più visto. Ancora da chiarire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco 8 e i carabinieri. Presenti anche gli uomini del soccorso alpino trattandosi di un luogo impervio.