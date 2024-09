In piena notte chiuso dentro un' Audi A4 parcheggiata | l' auto era stata rubata all’Ippocastano

Leggi tutta la notizia su quicomo

(Di sabato 21 settembre 2024) Erano le 3 dellatra venerdì 20 e sabato 21 settembre quando una volante della polizia di Stato si è fermata per un controllo in un parcheggio di via Sant' Abbondio. Qui avevano notato unaA4: all'interno c'era un uomo. Gli agenti hanno quindi deciso di controllare meglio