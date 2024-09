Imane Khelif sbarca a Milano sulle note di Toto Cotugno Sfilerà alla Fashion Week?

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 21 settembre 2024) Sorride, di più, raggiante:è a. La pugile campionessa olimpica nella sua categoria è arrivata nelle scorse ore nel capoluogo lombardo in occasione della. L’atleta divenuta particolarmente nota durante le Olimpiadi di Parigi per l’incontro con Angela Carini dal quale l’italiana si è ritirata per essere stata colpita troppo forte dall’algerina. Il match era stato preceduto da feroci polemiche sulla sessualità di, da alcuni ritenuta una donna trans a causa dei suoi alti livelli di testosterone.ha comunque gareggiato nella categoria femminile, visto che i suoi livelli ormonali rientrano in quelli ammessi dal Comitato olimpico internazionale. Con annesse polemiche a non finire, in Italia e non solo.