Il rebus viale Toselli Alla ricerca di soluzioni per aggirare il ’tappo’ alle porte della città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Traffico e non solo. Non sono bastati i recenti interventi urbanistici e infrastrutturali a risolvere le problematiche di un’arteria fondamentale per lacome, con la strada a fare da perno per un’intera zona sempre più a vocazione commerciale e residenziale. Che richiederebbe un’attenzione e una cura diverse, a detta di residenti, esercenti e frequentatori abituali.