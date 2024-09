Il Pd | Sicurezza la competenza è del Governo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) In merito ai recenti fatti di cronaca in materia di, in particolare quelli avvenuti in Corso Canalgrande e Piazza Roma, intervengono i consiglieri vicecapigruppo PD Stefano Manicardi e Federica Di Padova. "Come Pd riteniamo indispensabile una risposta urgente e concreta da parte di chi ha realein merito. L’Amministrazione comunale, nelle proprie competenze, svolge già oggi un importante ruolo. Ma non basta. Serve un vero e concreto sostegno delcentrale, che aldilà degli orientamenti politici ha il dovere di stare dalla parte dei cittadini e degli amministratori attraverso la volontà politica".