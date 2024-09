Il futuro di San Siro? Il vincolo decade se Milan e Inter acquistano lo stadio Sala chiede di fare il prezzo all’Agenzia delle Entrate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024)o, 21 settembre 2024 –hanno una sola soluzione per liberarsi delposto dalla Sovrintendenza su San, per l’esattezza sul secondo anello: diventare proprietari dello. A spiegarlo una volta per tutte è stata, ieri mattina, Emanuela Carpani. Ilscatterà nel 2025, allo scoccare dei 70 anni dall’edificazionecaratteristiche rampe che avvolgono il Meazza come in un abbraccio.