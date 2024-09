I prossimi avversari di Musetti a Chengdu Ostacolo francese e una possibile rivelazione russa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Lorenzoha vinto il suo match d’esordio nel torneo ATP250 di. Un successo sofferto contro l’australiano Chris O’Connell, sciupando diverse chance e trovandosi sotto 3-5 nel 3° set. Alla fine, il toscano l’ha spuntata e nei quarti di finale giocherà contro ilAdrian Mannarino. Una partita complicata per il nostro portacolori. Anche se il transalpino in questo 2024 non ha brillato particolarmente, è sempre un tennista insidioso da affrontare: colpi senza piatti, mancino e in grado di sorprendere con le sue giocate. Inoltre, Lorenzo ha perso l’unico confronto con Mannarino, risalente al Masters1000 di Indian Wells dell’anno scorso. Nel caso in cui l’azzurro proseguisse nel cammino, si ritroverebbe in semifinale uno tra il cileno Nicolas Jarry e il sorprendente russo Alibek Kachmazov.