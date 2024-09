Humanitas University | inaugura la Bike Station

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024)la: una struttura innovativa dedicata alla promozione della mobilità sostenibile per studenti, docenti e personale del Campus. La stazione sarà attiva dal 30 settembre 2024, in concomitanza con l’inizio delle lezioni del nuovo Anno Accademico. Ladioffre 30 posti per biciclette, sia tradizionali che elettriche. L’area, completamente coperta per proteggere i mezzi dalle intemperie, è accessibile tramite sistema di riconoscimento e dotata di punti di ricarica gratuita per le e-. " L’installazione dellaconsentirà agli studenti di sfruttare un reticolato di ciclabili che abbiamo potenziato" - ha commentato l’assessore Rogliani.