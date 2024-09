Guerra in Ucraina Kiev punta sui missili a largo raggio per sfondare in Russia Mosca boccia il summit di pace

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 21 settembre 2024) La «giusta», secondo Volodymyr Zelensky, si potrà ottenere a condizione che gli occidentali, Stati Uniti e Gran Bretagna in testa, consentano adi colpire in territorio russo con ia lungo. Questo via libera tuttavia continua a non arrivare, ha ammesso lo stesso leader ucraino, che si appresta a volare a New York per perorare con maggior forza questa causa con i leader alleati