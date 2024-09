GTWC Europe BMW si conferma nelle pre-qualifiche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) BMW sicon Century Motorsport in Bronze Cup e soprattutto nella classifica generale al termine delle pre-del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Endurance Cup a Monza. Jake Dennis ha fatto nuovamente la differenza come in mattinata beffando l’Audi n. 25 Sainteloc Racing (Gold Cup), la Lamborghini n. 78 Barwell Motorsport (Bronze), la Ferrari n. 52 AF Corse (Bronze) e la BMW n. 998 ROWE Racing iscritta regolarmente nella classe PRO. 14ma piazza, invece, per la BMW n. 46 WRT di Valentino Rossi/Maxime Martin/Raffaele Marciello. Resta in ogni caso più che mai serrata la classifica con oltre 30 auto racchiuse in un singolo secondo. Domani lee la competizione da tre ore, rispettivamente indette dalle 9.00 ed alle 15.30.