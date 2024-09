Griglia di partenza F1 GP Singapore 2024 | risultati e classifica qualifiche Pole per Norris Ferrari in quinta fila

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Nelledi oggi, sabato 21 settembre, è stata determinata ladidel GP didel Mondiale di F1, che vedrà culminare domani, domenica 22, il fine settimana con la gara di Marina Bay che sarà valida come diciottesimo round del calendario della F1. Escono di scena cinque piloti in Q1, ovvero Ricciardo, 16°, Gasly, 17°, Bottas, 18°, Zhou, 19°, e Stroll, 20°, mentre altri cinque vengono invece eliminati in Q2, ovvero Albon, 11°, Colapinto, 12°, Perez, 13°, Magnussen, 14°, ed Ocon, 15°. In Q3 dieci piloti si contendono laposition:al palo per la McLaren di, affiancato in primadalla Red Bull di Verstappen. Secondatutta Mercedes con Hamilton davanti a Russell. Quinto Piastri, che precede Hulkenberg, sesto, mentre Alonso, settimo, sarà affiancato da Tsunoda, ottavo.tuttacon Leclerc e Sainz.