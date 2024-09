Gp Singapore varano invade la pista | la folle corsa sul circuito – Video

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 21 settembre 2024) (Adnkronos) – La tersa sessione di prove libere del Gp didi F1 è stata interrotta dopo dieci minuti, per la presenza suldi Marina Bay, di unsulla. Una passeggiata sulper il rettile che è stato poi messo in sicurezza dagli steward per evitare che l'animale venisse colpito L'articolo Gpla: lasulproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.