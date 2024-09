Giorgia Meloni e Mel Gibson la strana coppia sui social

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024)e Mel. La. Non ci sono collaborazioni particolari in vista nè avvicinamenti personali tra i due, perlomeno non sembra. La premier e l’attore sono comparsi in una foto insieme sui profilidie subito sono scattate voci. La verità è che Melsi trova in Italia per le riprese del suo prossimo film e quindi ha colto l’occasione per incontraree fare una foto insieme a lei. “Mel & Mel” è la didascalia scherzosa della premier alla foto suinetwork. Fra i commenti non mancano plausi - “Bravaalmeno sei simpatica e solare”, “Almeno è simpatica, sorridente, positiva” -, ma anche frasi critiche che ricordano la situazione difficile che l’Emilia Romagna sta vivendo in questi giorni a causa dell’alluvione. Impossibile, infatti, non immaginare che una foto del genere potesse passare inosservata.