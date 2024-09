Gioco dellaTorre In piazza a Ripa l’antica sfida

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Torna domani ildella Torre organizzato dalla contrada della Lucertola: appuntamento alle 17 inEuropa acon la partecipazione, ina squadre, di atleti di varia provenienza. Spirito sportivo e goliardica competizione, in un contesto storico nel rispetto della tradizione, di unda tramandare dai padri fondatori alle nuove generazioni e per vivere una serata tra storia, bandiere, corteggio storico e amicizia. Ilha origine dall’impiego della forza umana e animalep er far girare le pesanti macine in pietra che servivano alla frantumazione delle olive. Quelle due mole poste all’esterno dei frantoi divenero col tempo invito allatra i giovani più prestanti. Oltre alla competizione domani ci saranno stand street food e fiumi di birra bavarese.