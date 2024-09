Gerardina Trovato svela che malattia ha avuto e l’origine del suo malessere | Paralizzata per otto mesi 

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 21 settembre 2024), ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, hato per quale motivo è rimastaa letto permesi e come sta adesso dopo il ritorno sulle scene.del suoSono felice di avereil coraggio e la voglia per risalire. Quello che è successo non mi "chehadel suo: “permesi” " L'articolochehadel suo: “permesi” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.