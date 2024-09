Futani torna Balconica | il festival dei balconi si prepara per la sua edizione 2024

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di sabato 21 settembre 2024) Il 5 e 6 ottobre, idel centro storico di, nel cuore del Cilento, torneranno a trasformarsi in palcoscenici per, ilche unisce musica, poesia, teatro, performance, mostre e laboratori. Nato nel 2014,si è affermato come un evento unico nel suo genere