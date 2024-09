Frontale camion auto in via Oltrecolle coinvolte 7 persone Traffico in tilt

Leggi tutta la notizia su quicomo

(Di sabato 21 settembre 2024) Terribile scontro in viaoggi 21 settembre intorno alle 14.40 tra. L'incidente è avvenuto all'incrocio con via Madruzza. I soccorsi sono partiti in codice rosso con due ambulanze emedica. Sul posto anche i vigili del fuoco. I feriti sarebbero almeno 4. La polizia