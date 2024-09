Formazioni ufficiali Werder Brema-Bayern Monaco | Bundesliga 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Ledi, match della quarta giornata di/2025. Fischio d’inizio alle 15:30 con le due squadre alla ricerca dei tre punti nella cornice del Weserstadion. Si tratta della partita più giocata della storia ine ilvuole conservare il punteggio pieno dopo aver collezionato 9 punti in 3 partite. LE: in attesa: in attesa/25 SportFace.