Formazioni ufficiali Venezia Genoa | le scelte dei due allenatori

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 settembre 2024): ledei dueper il match valido per la quinta giornata di campionato Alle 15:00 la sfida valida per la quinta giornata di Serie A tra. Di seguito ledai due(3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Haps; Candela, Busio, Andersen, Zampano; Oristanio, Ellertsson; Pohjanpalo. All. Di