Formazioni ufficiali Reims-Psg | Ligue 1 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Ledi-Psg, match della quinta giornata di/2025. Fischio d’inizio alle 21:00 di oggi, sabato 21 settembre. Quattro partite e quattro vittorie per i parigini che puntano a conservare il punteggio pieno, guadagnato fin qui con 16 gol fatti e tre subiti. Di seguito, ecco le scelte dei due allenatori dopo il fischio d’inizio. LE: in attesa Psg: in attesa-Psg:/25 SportFace.