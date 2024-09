Formazioni ufficiali Real Madrid-Espanyol | Liga 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Ledi, match di/2025. La partita è in programma alle 21:00 di oggi, sabato 21 settembre, nella cornice del Bernabeu. Tre vittorie e due pareggi per gli uomini di Carlo Ancelotti in questo avvio di stagione. Due vittorie consecutive per l’che si presenta anelle migliori condizioni psicologiche. LE: in attesa: in attesa/25 SportFace.