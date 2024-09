Formazioni ufficiali Juventus-Napoli | Serie A 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Ledi, match della quinta giornata di/2025. Fischio d’inizio alle 18:00 all’Allianz Stadium con le due squadre pronte a contendersi i tre punti. Gli uomini di Thiago Motta, unici a non aver ancora subito gol nei top 5 campionati europei, vogliono tornare a vincere dopo i due pareggi contro Roma ed Empoli. Di fronte c’è Antonio Conte, al debutto da avversario in uno Stadium col pubblico. LE: in attesa: in attesa/25 SportFace.