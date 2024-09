Fonseca | Sempre sentito fiducia del Milan La mia ricetta per vincere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 21 settembre 2024) Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal tecnico delPaulonella conferenza stampa di vigilia del derby contro l’Inter. Dopo la sconfitta contro il Liverpool si sono viste foto che hanno dimostrato unione, compattezza Sì. C’è una frustrazione grande da parte di tutti, ma consapevolezza che siamo uniti per uscire da questa situazione. La squadra capisce il momento e lavoriamo insieme per cercare di fare meglio. La soluzione adesso è lavorare per imparare e cercare di fare meglio. C’è il derby: rappresenta l’occasione più grande o la partita più complicata? Noi partiamo per giocare una squadra molto forte, può essere una partita importante per me. Abbiamo tanto da guadagnare in questa partita perché mi sembra che noi dobbiamo pensare positivamente. Se vinciamo può essere una cosa importante per noi in questo momento.