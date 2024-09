Fonseca Non penso al mio futuro ora contano Milan e derby

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 21 settembre 2024) Il tecnico rossonero fiducioso in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'InterO - Dopo la sconfitta contro il Liverpool "c'è frustrazione, ma anche la consapevolezza che siamo uniti per uscire da questa situazione. Adesso la soluzione è lavorare insieme per fare meglio". Così Paulo F