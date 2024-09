Fonseca Non penso al mio futuro ora contano Milan e derby

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di sabato 21 settembre 2024)O (ITALPRESS) – Dopo la sconfitta contro il Liverpool “c’è frustrazione, ma anche la consapevolezza che siamo uniti per uscire da questa situazione. Adesso la soluzione è lavorare insieme per fare meglio”. Così Pauloalla vigilia delcontro l’Inter. Una partita “contro una squadra molto forte. Ma io voglio sempre vedere il lato positivo eche dobbiamo pensare che possiamo vincere se facciamo una buona partita. Può essere un momento importante per me”, ha aggiunto il tecnico rossonero in conferenza stampa. “Oggi arrivo quifiducioso. E non posso non trasmettere questo stato d’animo. Questi tre giorni di lavoro sono stati fantastici, quindi arrivo alottimista, guardo alcon fiducia”, ha detto ancora