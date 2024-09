F1 si annuncia un duello McLaren-Ferrari per la pole position a Marina Bay

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Siamo pronti per vivere una delle giornate più elettrizzanti e intense dell’intero Mondiale di Formula Uno 2024. Oggi, infatti, andranno in scena le qualifiche del Gran Premio di Singapore, diciottesimo appuntamento della stagione. Sul tracciato cittadino diBay, infatti, si andrà a comporre lo schieramento di partenza con una qualifica che regalerà emozioni a non finire. La giornata sul tracciato diBay scatterà alle ore 11.30 italiane con la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 15.00 con la Q1. Da quel momento in avanti saranno i cronometri a prendere il palcoscenico, con i piloti che dovranno dare il massimo, se non oltre, tra muretti e guard-rail. Una qualifica tutta da vivere, come a Monte Carlo. Laddove primeggia solamente chi rischia al massimo.