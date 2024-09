F1 Oscar Piastri | Ho fatto degli errori il ritmo della macchina era forte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Nel giornopole di Lando Norris, a deludere è. Il giovanissimo pilotaMcLaren si è infatti dovuto accontentarequinta posizione in occasione delle qualifiche del GP di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Una prestazione che riflette in parte un weekend non andato nel migliore dei modi per l’oceanico, apparso in difficoltà anche durante le varie sessioni di prove libere. Visibilmente contrariato, il nativo di Melbourne ha commentato quantosulla pista asiatica, ammettendo di aver commesso più di una sbavatura: “Penso che dipenda solo da me – ha detto– Houn lavoro piuttosto mediocre nell’ultimo settore e ho perso molto tempo lì. È un peccato perché il mio giro sembrava andarein quel momento: è stato molto deludente e frustrante.