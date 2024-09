F1 GP Singapore | Ferrari sotto investigazione dopo la modifica pressione gomme

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) A pochi minuti dalle qualifiche del Gran Premio dilarisulta. Il team di Maranello èla lente di ingrandimento della FIA in seguito alladelladegli pneumatici sulla vettura di Leclerc, nel corso dell’ultima sessione di prove libere. Laeffettuata non risulterebbe conforme a quanto imperato dal regolamento. Pochi minutila FIA ha reso pubblica la decisione: 5000 euro di multa per la squadra. F1, GPlaSportFace.