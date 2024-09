F1 GP Singapore 2024 griglia di partenza | risultati qualifiche

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Il diciottesimo appuntamento con il Mondiale di F1 è quello con il Gran Premio di: ecco idellee ladicompleta. Scopriremo assieme la composizione delle dieci file e pertanto chi riuscirà a conquistare la pole position sul circuito di Marina Bay passando attraverso Q1, Q2 e Q3 con cinque eliminazioni per volta e gli ultimi dieci a giocarsi le posizioni migliori. Q1 – Si conclude il Q1 sul circuito di Marina Bay, con la McLaren di Lando Norris che fa segnare il miglior crono in 1’30?002. Secondo e dietro di un decimo e mezzo la Red Bull di Max Verstappen, che precede sulladei tempi l’altra McLaren di Oscar Piastri, terzo in 1’30?258. Qualche rischio per entrambi i piloti della Ferrari, costretti ad un ultimo tentativo per via dell’evoluzione di pista che rischiava di metterli entrambi fuori dal taglio del Q2.