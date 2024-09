Ero sempre più vicino e ho iniziato a colpirla | il video esclusivo di Turetta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 21 settembre 2024) A Quarto Grado è andato in onda, per la prima volta, ildell'interrogatorio (durato circa 7 ore) di Filippo, avvenuto il 1° dicembre 2023 e durante il quale lui stesso ha raccontato agli inquirenti tutti i dettagli dell'omicidio di Giulia Cecchettin. "Avevo preso un coltello un altro coltello dal sedile del passeggero. Entrambi li avevo presi prima e hoa rincorrerla", ha affermato provando a ripercorrere le varie tappe di quell'ultima sera. "Eropiùa lei e non so se io l'abbia un po' spinta o se lei sia inciampata correndo. È caduta, mi sono abbassato sopra di lei lei continuava ovviamente a urlare 'aiuto. Hocon il coltello e le ho dato, non so, una decina, 12, non so", ha continuato.