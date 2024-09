È morta Paola Marella l’architetto e volto di Real Time aveva 61 anni

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 21 settembre 2024) Èa soli 61(nata a Milano il 16 febbraio 1963). Laè stata una conduttrice televisiva e architetta italiana, nota soprattutto per i suoi programmi legati al mondo dell’arredamento e del design immobiliare. Ha ottenuto grande popolarità grazie ai suoi show sue Sky, come Cerco casa disperatamente, Vendo casa disperatamente e Welcome Style. Oltre alla