È il week end della Supercoppa Trento affronta Monza per la finalissima

Leggi tutta la notizia su trentotoday

(Di sabato 21 settembre 2024) Presenza numero 15 e tanta voglia di arrivare in finale. È ilenddi Superlega, il primo trofeo in palio per la stagione 2024/2025. È l'antipasto del campionato che prenderà il via la prossima settimana. In campo a Firenze a Pala Wanny sino la Itas Trentino e