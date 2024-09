Dramma in famiglia nel Veronese | la madre avrebbe sparato al figlio 15enne prima di suicidarsi Gravissimo il ragazzo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 21 settembre 2024) Una donna di 58 anni è stata trovata uccisa ieri sera a colpi di arma da fuoco nella cucina di casa sua. Accanto a lei anche ildi 15 anni ferito e in condizioni gravissime. È quanto successo a Vago di Lavagno, in provincia di Verona. A dare l’allarme alle autorità sono stati alcuni residenti della zona che hanno sentito i colpi degli spari e dato l’allarme. La vittima si chiamava Alessandra Spiazzi. Ora la procura ipotizza che a far fuoco sia stata proprio la donna.alun colpo alla testa, poi si sarebbe suicidata. «Al momento l’ipotesi indiziaria più accreditata è quella del tentato omicidio delcompiuto dallache poi si è suicidata», ha spiegato il procuratore Raffaele Tito, evidenziando come «la donna da tempo aveva problemi sanitari». Il padre del, che resta in gravissime condizioni, è stato sentito come testimone.