Domenica In gli ospiti di domenica 22 settembre

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 21 settembre 2024)In, le anticipazioni e glidi2222, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 2^ puntata di ‘In’ condotta da Mara Venier. Tanti glie le sorprese in studio. La puntata si aprirà con un’ampia intervista a Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale, colpito nel 2022 da una grave ischemia, in studio anche la moglie Laura Speranza e il figlio Andrea. Enrico Brignano interverrà per presentare il suo nuovo spettacolo teatrale ‘I 7 Re di Roma’ con il quale debutterà al Teatro Sistina di Roma il prossimo 8 ottobre.