Divieto di trasferta per Juve-Napoli Curva A e B non ci stanno | Atto scellerato Incapaci ed inetti

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 21 settembre 2024) Ildiperntus-ha finfuriare gli ultras dellae dellaB che hanno espresso la loro rabbia in un volantino congiunto Sono ore caldissime quelle che sivivendo aprima della gara delicata contro lantus. Un big match già di per sé particolarmente sentito per via della storica rivalità e che ha dovuto essere caricato di polemiche extra campo prima ancora del suo fischio d’inizio. Il motivo è legato, ovviamente, alla scelta scellerata di chiudere il settore ospiti dell’Allianz Stadium ai residenti ae provincia, a 28 ore dall’inizio della partita. La decisione ufficiale è arrivata solamente alle 15 di ieri, con la partita in programma per oggi alle 18. Una notizia che ha generato, ovviamente, polemiche accesissime, soprattutto per i danni che ha generato.