Dalle parole ovattate agli insulti il libro Onorevole parolaccia indaga l’evoluzione del linguaggio politico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Il turpiloquio, la volgarità non solo come espediente retorico per squalificare l’avversario di turno, ma una precisa strategia comunicativa che in politica, soprattutto quella degli ultimi trent’anni, ha accomunato nelle sue diverse sfumature i maggiori protagonisti delle nostre istituzioni. In modo molto spesso trasversale.