Courmayeur Cup la Numia Vero Volley Milano esce a testa alta dalla finalissima

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di sabato 21 settembre 2024) Una sconfitta non può mai far piacere, ma quella di stasera contro la rivale di sempre, la Prosecco Doc Imoco Conegliano, può aiutare sicuramente a crre.Laha accarezzato a lungo la possibilità di battere finalmente le campionesse di tutto, ma dal 2-1 in suo