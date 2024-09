Cos’è la polizza assicurativa obbligatoria sul clima e quando potrebbe scattare

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 21 settembre 2024) Dopo le alluvioni che hanno colpito Emilia-Romagna e Marche, in alcuni casi per la terza volta in meno di due anni, dal governo Meloni è arrivata un'idea: l'obbligo per le famiglie di assicurare la propria casa contro le calamità naturali. La proposta è appena all'inizio, epartire come un'opzione facoltativa, ma sta già suscitando polemiche anche nella maggioranza. Ecco cosa sappiamo finora.