Cosa vedere dove mangiare e dormire | l' itinerario da provare nel 2024 Tra siti archeologici e cittadine dal fascino coloniale

(Di sabato 21 settembre 2024) È una questione di tempo e di sabbia. Ci si sente catapultati in una immaginifica clessidra nelle terre dei Moche e dei Chimú, le civiltà precolombiane nel Nord del Perù scoperte solo negli ultimi decenni. Già, perché in questo straordinario Paese non ci sono stati solo i leggendari Inca, loro sono arrivati dopo.