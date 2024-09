Conte Napoli | Il centrocampo è diventato un reparto abbastanza forte anche da sfruttare

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 21 settembre 2024), complimenti per la prestazione e l’abilità di gioco. Credo che tendenzialmente non sei uno che cambia ad ogni partita. Continuerai con questo sistema di gioco? Volevi mettere dentro McTominay e togliere i 3 attaccanti che stanno facendo molto bene? Il sistema di gioco nasce sicuramente dal fatto che per la fine del mercato, sono arrivati l’ultimo giorno sia McTominay che Gilmour ed è stato poi reintegrato pure Folorunsho. Eravamo due centrocampisti per un mese e mezzo, con cui abbiamo fatto3 partite. Ilunda. Quindi abbiamo iniziato a lavorare fin da subito, già la settimana scorsa, prima di giocare la partita contro il Cagliari. Già alternavamo il sistema 3-4-1 che è ormai entrato nelle corde dei ragazzi, quindi sicuramente ci tornerà utile.