Concorso docenti PNRR 2 | posti requisiti di accesso prove titoli per punteggio graduatorie assunzioni LO SPECIALE

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 21 settembre 2024) Bando tra ottobre e novembre e circa 20 mila, di cui 5785 per il sostegno: il Ministro Valditara ha confermato le tempistiche e iche saranno messi a bando per il prossimo, il secondo previsto per la fase transitoria, che si concluderà il 31 Dicembre 2024, delle assunzioni previste dal. L'obiettivo è raggiungere quota 70 milaassunti entro il 2026. L'articolo2:diper, graduatorie, assunzioni LO