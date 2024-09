Con l’auto nel canale Paura per una ragazza rimasta imprigionata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Attimi di terrore ieri all’alba per un’automobilista poco più che ventenne, finita ruote all’aria conin unirriguo in aperta campagna a Calcinato. L’incidente è avvenuto alle 6,30 in via Duca Degli Abruzzi, in località Prati. La giovane per ragioni in corso di accertamento, complice in fondo stradale bagnato a causa della pioggia, ha perso il controllo della macchina ed è caduta dritta nelpieno d’acqua che costeggia la carreggiata. All’arrivo dei soccorritori laera ancora bloccata nella vettura. È stato necessario fare interveniregrù dei vigili del fuoco per estrarredal fosso e liberare la malcapitata, che poi è stata trasferita (in codice giallo) all’ospedale di Desenzano. A occuparsi dei rilievi i carabinieri.