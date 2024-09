Come firmare il Referendum cittadinanza cos’è e cosa vuole cambiare

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 21 settembre 2024) Ilsullaè stato lanciato da +Europa e una serie di associazioni: non chiede di introdurre lo Ius scholae o lo Ius soli, ma di accorciare il tempo minimo di residenza in Italia per avere la, da dieci a cinque anni. Le firme raccolte sono quasi 150mila, ma c'è tempo solo fino al 30 settembre per superare le 500mila.