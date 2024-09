Coca-Cola Hbc Italia celebra i primi 50 anni della fabbrica di Marcianise

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Roma, 21 set. (Adnkronos) -Hbc, il principale imbottigliatore di prodotti a marchio TheCompany sul territorio nazionale, festeggia i 50dell'aperturadi(Ce), con un evento dedicato ai dipendenti e alle loro famiglie, alla presenza dell'Assessora alla Formazione ProfessionaleRegione Campania Armida Filippelli, del sindaco diAntonioTrombetta, del Presidente di Confindustria Caserta Beniamino Schiavone e altre importanti rappresentanticomunità che ci ospita da mezzo secolo. Questo grande traguardo rappresenta un punto di partenza per il futuro diin Campania, come dimostrano i 21 milioni di euro investiti nel 2024 in innovazioni industriali in ambiti quali ammodernamento e sviluppo, salute e sicurezza, efficientamento idrico ed energetico e cirrità degli imballaggi.