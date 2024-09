Città blindata per l' Inline skating marathon scoppia la polemica L' ira di una esercente di piazza Salotto | Così ce ne andiamo

Leggi tutta la notizia su ilpescara

(Di sabato 21 settembre 2024) Da via del Porto acon un’anca appena operata per raggiungere il centro estetico solare dove aveva preso appuntamento. La telefonata di lamentela fatta anche per comunicare il ritardo che arriva alla titolare Francesca Liviano la sentiamo anche noi perché sull'altra linea è con