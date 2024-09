Ciclista finisce contro un’auto e muore sul colpo tragedia in strada

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Passignano sul Trasimeno (Perugia), 21 settembre 2024 –a Passignano sul Trasimeno. Undi 72 anni è morto in un incidentele. Sarebbe successo nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 21 settembre. La dinamica è ancora tutta da chiarire, ma in base alle prime informazioni l’uomo in sella alla sua bicicletta sarebbe finito. Il tamponamento con la vettura sarebbe stato molto violento e per ilnon ci sarebbe stato nulla da fare: è deceduto sul. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118 ma per il 72enne non c’è stato nulla da fare. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.